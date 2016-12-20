COAST GUARD ON LIGHTHOUSES

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THE U-S COAST GUARD IS LOOKING TO REMOVE CLASSIC FRESNEL LENSES FROM LIGHTHOUSES IN ALGOMA AND KEWAUNEE. THE COAST GUARD SAYS THE LENSES ARE DETERIORATING DUE TO “HARSH ENVIRONMENTAL CONDITIONS”. THEY WOULD REPLACE THE LIGHTS WITH L-E-D LANTERNS, WHICH ARE MORE ENERGY EFFICIENT AND DEPENDABLE ACCORDING TO COAST GUARD OFFICIALS. THEY PLAN TO DONATE THE OLD LENSES TO A LOCAL MUSEUM. THE COAST GUARD IS ACCEPTING PUBLIC COMMENTS ON THE IDEA UNTIL THE END OF JANUARY. CONTACT WAYNE KEAN WITH ANY QUESTIONS VIA EMAIL AT Wayne.E.Kean@uscg.mil OR  THROUGH REGULAR MAIL.

Wayne Kean
Coast Guard Civil Engineering Unit
3653 River Rd.
Cincinnati, OH 45204

 

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