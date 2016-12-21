INTERSTATE 41 HIT AND RUN

Posted on

THE WINNEBAGO COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT IS LOOKING FOR TWO HIT AND RUN DRIVERS.  A VEHICLE STRUCK THE BACK OF A MINIVAN ALONG NORTHBOUND INTERSTATE 41 AT THE MAIN STREET INTERCHANGE IN NEENAH AROUND 1:30 WEDNESDAY MORNING.  THE MINIVAN WENT INTO THE DITCH—WHILE THE STRIKING VEHICLE CONTINUED INTO OUTAGAMIE COUNTY.  WHEN DEPUTIES ARRIVED ON THE SCENE, THEY FOUND A SECOND CRASH—WHERE ANOTHER MINIVAN REAR-ENDED A CAR.  THE DRIVER OF THE CAR WAS TREATED FOR NON-LIFE THREATENING INJURIES.  THE DRIVER OF THE MINIVAN WALKED AWAY FROM THE SCENE.

Blogs

Going Rogue

Allow me to be a Star Wars geek today….   Last weekend I went to see the new Star Wars movie Rogue One.  I’m not going to give you a full review or give out any spoilers here–but I will tell you it’s a great addition to the franchise and features a darker tone that…

Bowl Blowout

I always throught the collapse of the ludicrous college bowl structure would come from ESPN no longer being able to find gullible corporations to sponsor the myriad of meaningless games that exist strictly to give them live content at this time of year.  The two bowl games played this week were sponsored solely by the Chambers…

How Hillary Actually Lost

Now that the Electoral College has done its job without changing their votes last minute and flipping the election, we can take a serious look at how Hillary Clinton managed to blow one of the easiest layups in political history.  Politico.com examined one battleground state–Michigan, which had been one of the bluest of the blue…

Headlines