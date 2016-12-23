SALVATION ARMY STRIKES GOLD

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THE SALVATION ARMY OF GREATER GREEN BAY STRIKES GOLD WITH THEIR RED KETTLE CAMPAIGN. ORGANIZERS FOUND THIRTY-THREE AMERICAN EAGLE 2016 ONE OUNCE GOLD COINS IN FIVE DIFFERENT KETTLES THURSDAY NIGHT. EACH OF THOSE COINS IS WORTH OVER 11-HUNDRED DOLLARS, TOTALING MORE THAN 37-THOUSAND DOLLARS IN DONATIONS. THE COINS WERE DROPPED IN KETTLES AT WALMART, FESTIVAL FOODS, WALGREENS, SAM’S CLUB, AND WOODMAN’S. MAJOR BOB MUELLER, WHO COORDINATES THE CAMPAIGN, CALLS IT AN UNPRECEDENTED COIN DONATION IN THE SALVATION ARMY.

 

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THE FESTIVUS AIRING OF GRIEVANCES!!!!!!

Happy Festivus!!  Welcome, newcomers.  The tradition of Festivus begins with the Airing of Grievances–where I list all the ways that you have disappointed me this year.  I’VE GOT A LOT OF PROBLEMS WITH YOU PEOPLE!!   DANGEROUS ROUNDABOUTS!!  The City of Oshkosh has realized that drivers are just too dumb to understand the rules of…

Going Rogue

Allow me to be a Star Wars geek today….   Last weekend I went to see the new Star Wars movie Rogue One.  I’m not going to give you a full review or give out any spoilers here–but I will tell you it’s a great addition to the franchise and features a darker tone that…

Bowl Blowout

I always throught the collapse of the ludicrous college bowl structure would come from ESPN no longer being able to find gullible corporations to sponsor the myriad of meaningless games that exist strictly to give them live content at this time of year.  The two bowl games played this week were sponsored solely by the Chambers…

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