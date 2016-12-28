DASSEY ARGUMENTS SET

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A FEDERAL APPEALS COURT WILL HEAR ORAL ARGUMENTS AS IT CONSIDERS AN APPEAL OF A RULING THAT THREW OUT BRENDAN DASSEY’S MURDER CONVICTION.  A FEDERAL JUDGE OVERTURNED DASSEY’S CONVICTION EARLIER THIS YEAR—AND ORDERED THAT HE BE RELEASED FROM PRISON.  THAT ORDER HAS BEEN PUT ON HOLD WHILE THE APPEALS COURT CONSIDERS ARGUMENTS FROM THE STATE.  DASSEY IS SERVING A LIFE SENTENCE FOR HELPING HIS UNCLE—STEVEN AVERY—TO KILL TERESA HALBACH BACK IN 2005.  BOTH SIDES WILL HAVE 15-MINUTES TO PRESENT THEIR ARGUMENTS ON FEBRUARY 14TH.

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Play For the Tie!

It’s a dream scenario for the NFL, Sunday night’s matchup between the Green Bay Packers and the Detroit Lions will be a “win or go home” clash–with the NFC North Division title on the line.  Imagine two teams battling for their playoff lives–all in prime time on NBC.  Except it doesn’t have to be a…

A Roundabout Way to Go

Errands on Monday took me up and down the frontage roads here in Oshkosh several times–and that meant an afternoon of dealing with roundabouts.  From my observations, I can tell you that 100% of pedestrians are NOT using the new orange flags put out by the city to improve their safety.  Walkers at Koeller and…

THE FESTIVUS AIRING OF GRIEVANCES!!!!!!

Happy Festivus!!  Welcome, newcomers.  The tradition of Festivus begins with the Airing of Grievances–where I list all the ways that you have disappointed me this year.  I’VE GOT A LOT OF PROBLEMS WITH YOU PEOPLE!!   DANGEROUS ROUNDABOUTS!!  The City of Oshkosh has realized that drivers are just too dumb to understand the rules of…

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