DASSEY ARGUMENTS SET

A FEDERAL APPEALS COURT WILL HEAR ORAL ARGUMENTS AS IT CONSIDERS AN APPEAL OF A RULING THAT THREW OUT BRENDAN DASSEY’S MURDER CONVICTION. A FEDERAL JUDGE OVERTURNED DASSEY’S CONVICTION EARLIER THIS YEAR—AND ORDERED THAT HE BE RELEASED FROM PRISON. THAT ORDER HAS BEEN PUT ON HOLD WHILE THE APPEALS COURT CONSIDERS ARGUMENTS FROM THE STATE. DASSEY IS SERVING A LIFE SENTENCE FOR HELPING HIS UNCLE—STEVEN AVERY—TO KILL TERESA HALBACH BACK IN 2005. BOTH SIDES WILL HAVE 15-MINUTES TO PRESENT THEIR ARGUMENTS ON FEBRUARY 14TH.