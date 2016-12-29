DNR REMOVES LANGUAGE

Posted on

THE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES REMOVES LANGUAGE FROM IT’S WEBSITE SAYING THAT HUMANS AND GREENHOUSE GASES ARE THE MAIN CAUSE OF CLIMATE CHANGE. THEIR WEBSITE NOW STATES THAT THE CAUSE OF CLIMATE CHANGE IS DEBATABLE. THEY HAVE ERASED SENTENCES THAT BLAME GLOBAL WARMING ON HUMAN ACTIVITIES AND RISING CARBON DIOXIDE LEVELS. OFFICIALS SAY THE NEW WORDING REFLECTS THE AGENCY’S STANCE ON THE TOPIC THAT CAUSES OF CLIMATE CHANGE ARE STILL BEING RESEARCHED. GOVERNOR SCOTT WALKER CONTROLS THE D-N-R, AND HE HAS BEEN CRITICAL OF PRESIDENT OBAMA’S CLIMATE CHANGE INITIATIVES.

 

Blogs

Two States of Idiocy

Imagine if today President Obama announced that because the 2016 election had created such a political and societal divide in the United States, he was going to push for the small “blue” pockets on the map to become their own country–within the borders of the United States.  We’ll call that new country “The Hillaryland”.  And…

Play For the Tie!

It’s a dream scenario for the NFL, Sunday night’s matchup between the Green Bay Packers and the Detroit Lions will be a “win or go home” clash–with the NFC North Division title on the line.  Imagine two teams battling for their playoff lives–all in prime time on NBC.  Except it doesn’t have to be a…

A Roundabout Way to Go

Errands on Monday took me up and down the frontage roads here in Oshkosh several times–and that meant an afternoon of dealing with roundabouts.  From my observations, I can tell you that 100% of pedestrians are NOT using the new orange flags put out by the city to improve their safety.  Walkers at Koeller and…

Headlines