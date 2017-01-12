OSHKOSH THREAT ARRESTS

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THREE TEENS ARE ARRESTED IN CONNECTION TO THREATS AGAINST OSHKOSH WEST AND NORTH HIGH SCHOOLS. SUPERINTENDENT STAN MACK SAYS AN INITIAL THREAT EARLIER THIS WEEK WAS NOT SEEN AS CREDIBLE, BUT WHEN THE EXACT SAME CALL WAS MADE THIS MORNING, SCHOOL OFFICIALS AND POLICE NEEDED TO CLOSE THE BUILDINGS. THE EIGHTEEN AND SEVENTEEN YEAR OLD MEN FROM OSHKOSH WERE TAKEN INTO CUSTODY WHILE A 15-YEAR OLD NEENAH BOY WAS PUT INTO A JUVENILE DETENTION CENTER. THE TEENS ARE FACING CHARGES OF “MAKING TERRORISTIC THREATS”.  THE SCHOOLS REOPENED AT 3:30 THURSDAY AFTERNOON.

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Not Worth a Pitcher of Warm P!$@

The number one thing I won’t miss about President Obama after his term ends a week from today is his stunning lack of historical awareness.  The President decided to show that off one more time yesterday during his presentation of Joe Biden with the Medal of Freedom.  In his speech, the President called Biden “The best Vice…

A Simple Solution

If social media is to be believed, there is another petition going around demanding that FOX Sports no longer assign Joe Buck and Troy Aikman to broadcast Green Bay Packers games.  The belief is that both “hate the Packers”, criticize the team unfairly and don’t get as excited about their big plays as they do for…

The Greatest Farewell Address Ever!

Well I must say that I am inspired this morning having just recapped the best farewell address ever delivered by an American President.  I logged onto the Library of Congress website last night and read through George Washington’s farewell address to the nation in 1796.  Washington never actually gave the address–as there was obviously no…

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