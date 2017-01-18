OSHKOSH THREAT CHARGES

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TWO PEOPLE ARE CHARGED IN CONNECTION TO THREATS THAT CLOSED OSHKOSH NORTH AND WEST HIGH SCHOOLS LAST WEEK. 18-YEAR OLD ANDREW MONROE AND 17-YEAR OLD DYLAN BIRD ARE BOTH FACING TWO COUNTS OF MAKING TERRORIST THREATS. THEY CALLED WAUPACA COUNTY’S EMERGENCY LINE AND THREATENED TO SHOOT UP THE SCHOOLS ON JANUARY TENTH, THEN DID IT AGAIN ON THE ELEVENTH. A 15-YEAR OLD STUDENT WAS ALSO WITH THE PAIR WHEN THE CALLS WERE MADE, BUT HE IS NOT BEING IDENTIFIED BECAUSE HE’S A JUVENILE. BOTH HIGH SCHOOLS WERE CLOSED FOR A DAY DUE TO THE THREATS.

 

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Doing Too Much

When you think about a state university, what do you believe should be its primary focus?  Educating kids, right?  And it’s second purpose should be conducting research that can benefit all of society, correct?  Anything beyond that is tertiary in importance and should be done only if resources are abundantly available.  That is why the…

A Final Slap in the Face

Wow. You’ve gotta hand it to President Obama–he really knows how to go out in style.  On the third-to-last day of his Presidency, Obama delivered the biggest slap in the face to his country by commuting the sentence of treason convict Chelsea (nee Bradley) Manning.  Manning was to serve a 35-year prison sentence for stealing classified…

Fear Factor

As a Constitutional Conservative I would like to welcome all of the Liberals getting ready to join our calls for a more limited Federal Government this week.  And I’d like to extend a very special “Come on aboard” to those specifically demanding scaled-back Executive Powers starting on Friday.   I bet you never thought you’d…

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